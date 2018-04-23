Çiftlikbank’ın yazılımcısı yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Çiftlikbank Soruşması kapsamında Çiftlikbank kurgusunun yazılımcısı olan Cudi Cumhur Y. isimli şüpheli şahsı Maltepe’de bir ikamette gözaltına aldı. Şüphelinin soruşturması devam ediyor.

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.