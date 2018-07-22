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22 Temmuz 2018 Pazar 13:17

Çıkan yangında ev küle döndü

Şanlıurfa’da klimanın elektrik kontağından çıktığı ileri sürülen yangın sonrası ev küle döndü.Edinilen bilgiye göre yangın, sabah saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Selehattin Eyyubi Mahallesi’ndeki 5 katlı bir apartmanın 5’inci...

Çıkan yangında ev küle döndü
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Şanlıurfa’da klimanın elektrik kontağından çıktığı ileri sürülen yangın sonrası ev küle döndü.

Edinilen bilgiye göre yangın, sabah saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Selehattin Eyyubi Mahallesi’ndeki 5 katlı bir apartmanın 5’inci katında çıktı. Klimanın elektrik kontağından çıktığı ileri sürülen yangında bir anda alevler evin tüm odalarını sardı. Dumanı fark eden hane sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, küle dönen evde büyük hasarın oluştuğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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