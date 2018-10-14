ASAYİŞ:
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14 Ekim 2018 Pazar 22:28

Cinayet şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Eskişehir’de bıçaklı kavgaya karışarak 1 kişinin ölümüne sebep olduğu iddialarıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Cinayet şüphelisi 2 kişi tutuklandı
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Eskişehir’de bıçaklı kavgaya karışarak 1 kişinin ölümüne sebep olduğu iddialarıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Olay, İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı’nda dün akşam saatlerinde gerçekleşti. Porsuk Çayı kenarında yürüyen Murat Alaağaç (36) ile Y.T, O.A, E.B. ve I.K. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıkmıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmüş, O.A. yanında bulunan bıçakla Murat Alaağaç’ı farklı yerlerinden bıçaklamıştı. Murat Alaağaç, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesine kaldırılmış ve ağır yaralanan Alaağaç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olaya karıştığı iddia edilen Y.T., O.A., E.B. ve I.K. ise, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından Fatih Mahallesi Derman Caddesi’nde bir ikamette yakalanmıştı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Y.T. ve O.A. tutuklandı. Diğer iki şüpheli şahıs ise serbest bırakıldı.
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