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09 Ekim 2018 Salı 09:42

Cinayet zanlıları 13 yıl sonra yakalandı

İstanbul’da 13 yıl önce bir otomobil galerisinde çıkan çatışmada öldürülen maktulün katil zanlıları, önceki gün Bakırköy’de bir eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan aramalarda göğsünde ‘polis’ yazan 1 yelek, kurşun geçirmez balistik çelik yelek ve ‘Glock’ marka tabancalar ele geçirilirken zanlılar tutuklandı.

Cinayet zanlıları 13 yıl sonra yakalandı
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İstanbul’da 13 yıl önce bir otomobil galerisinde çıkan çatışmada öldürülen maktulün katil zanlıları, önceki gün Bakırköy’de bir eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan aramalarda göğsünde ‘polis’ yazan 1 yelek, kurşun geçirmez balistik çelik yelek ve ‘Glock’ marka tabancalar ele geçirilirken zanlılar tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, 13 yıl önce İstanbul Etiler’de bir otomobil galerisine, daha önceki bir husumete dayalı olarak "barış görüşmesi" için gelen iki grup arasında yeniden çıkan silahlı çatışmada 1 kişi ölmüş, 3 kişi de yaralanmıştı.

Alınan bir ihbar dilekçesini değerlendiren Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yıllar önce Etiler’de oto galeride yaşanan kanlı çatışmanın firari failleri olarak aranan G.B. ve Y.B. adlı zanlıların barındıkları adresi tespit etti. Yapılan çalışmalar doğrultusunda önceki gün sabaha karşı 05.30’da zanlıların adreslerine baskın düzenleyen polis, yeraltı dünyasındaki hesaplaşmanın ve işlenen cinayetin faili olarak aranan şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların kaldıkları evde yapılan aramalarda ise sırtında ve göğsünde ‘polis’ yazan 1 yelek, 1 adet kurşun geçirmez balistik çelik yelek, ‘hayalet’ olarak adlandırılan 2 adet Glock tabanca, bu tabancalara ait 9 mm çapında 58 mermi, 2 adet uzun namlulu silah dipçiği, sahte kimlikler, sustalı bıçak ve astsubay başçavuş kol apoleti ele geçirildi.

Zanlıların GBT sorgusunda G.B.’nin ’Kasten öldürme’ suçundan firari olarak aranma kaydının bulunduğu, Y.B.’nin ise ’Silahlı yaralama’, ’Evrakta sahtecilik’ ve ’Dolandırıcılık’ gibi olayların da yer aldığı 11 farklı suç dosyasının olduğu öğrenildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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