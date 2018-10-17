Cinayet zanlıları operasyonla yakalandı

13 Temmuz tarihinde Diyarbakır Bağlar ilçesinde 2 kişinin ölümü ve 1 kişinin yaralanması olayının zanlıları Niğde’de yakalandı.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Bor ilçesinde 2 kişinin öldüğü 1 kişinin ağır yaralandığı olayın cinayet zanlıları olduğu belirlenen M.Y. (45) ile S.Y. (41) isimli şahıslar Bor ilçesinde gözaltına alındı.

’’Kasten Öldürme ve Silahla Yaralama’’ suçundan Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararına istinaden aranan M.Y. ve S.Y. Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla Bor ilçesi Fatih Mahallesinde bir evde yakalandı. Yakalanan şüpheliler polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.