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17 Ekim 2018 Çarşamba 13:58

Cinayet zanlısı 61 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Kastamonu’da, iki kardeşin öldürüldüğü “trafikte yol verme” kavgasına ilişkin yapılan yargılamada tutuklu sanık, toplamda 61 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Nail Ayvaoğlu...

Cinayet zanlısı 61 yıl hapis cezasına çarptırıldı
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Kastamonu’da, iki kardeşin öldürüldüğü “trafikte yol verme” kavgasına ilişkin yapılan yargılamada tutuklu sanık, toplamda 61 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Nail Ayvaoğlu ile tutuksuz müşteki sanıklar Cihan Y, Vahit A. ve Satiye A. ile öldürülen 2 kardeşin yakınları katıldı.

Sanık Nail Ayvaoğlu, savunmasında pişman olduğunu belirterek, “Zor durumda kaldığım için silahımı kullandım” dedi.

Cihan Y. ise, suçsuz yere yargılandığını ifade ederek, beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Nail Ayvaoğlu’nu Çağlar Şehirlioğlu’na yönelik eyleminden ötürü kasten adam öldürme suçundan 18 yıl, Çağrı Şehirlioğlu’na yönelik eyleminden de yine 18 yıl, Aynur Şehirlioğlu’na yönelik kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan 10 yıl 6 ay, Cihan Y’ye yönelik teşebbüsünden de 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Nail Ayvaoğlu, ruhsatsız silah kullanımından da 1 yıl 3 ay hapis ve 800 lira adli para cezasına çarptırıldı. Nail Ayvaoğlu, toplamda 61 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan müşteki sanık Vahit A’ya ise adam yaralama suçundan 12 ay hapis cezası verirken, mala zarar verme suçundan da beraat ettirdi.

Mahkeme heyeti, Satiye A’ya da adam öldürmeye yardım suçundan 1 yıl hapis cezası ile 600 TL idari para cezası verdi.

Yaşanan olay esnasında tarafları ayırmak için kavgaya karışan Cihan Y. ise beraat etti.

Olay, 2016 yılının Kurban Bayramı’nın ilk günü Saraçlar Mahallesinde yaşanmıştı. İddialara göre, Çağlar Şehirlioğlu (25) ile Nail Ayvaoğlu (59) arasında çıkan yol verme tartışmasının kavgaya dönüşmesi sonucu Çağlar ve kardeşi Çağrı Şehirlioğlu (20) tabancayla vurularak öldürülmüştü. Olayda Çağlar Şehirlioğlu’nun eşi Aynur, annesi Tekgül Şehirlioğlu ile kavgayı ayırmaya çalışan Cihan Y. yaralanmıştı. Gözaltına alınan zanlı Nail Ayvaoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
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