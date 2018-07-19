ASAYİŞ:
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19 Temmuz 2018 Perşembe 21:01

Cinayet zanlısı baba ve oğlu yakalandı

Bursa’da alkollü bir mekana yapılan silahlı baskın sonucu 1 kişinin ölümü ve 3 kişinin yaralanması ile ilgili olayda, cinayet zanlısı oldukları öğrenilen baba ile oğlu, İstanbul’da yakalandı.Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi Yalıntaş...

Cinayet zanlısı baba ve oğlu yakalandı
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Bursa’da alkollü bir mekana yapılan silahlı baskın sonucu 1 kişinin ölümü ve 3 kişinin yaralanması ile ilgili olayda, cinayet zanlısı oldukları öğrenilen baba ile oğlu, İstanbul’da yakalandı.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi Yalıntaş Mahallesi yolu üzerinde bulunan içkili bir mekanda geçtiğimiz hafta yaşanan silahlı baskın olayında 2’si ağır 4 kişi yaralanmıştı. İki kişi tarafından kurşunlanan mekanda göğsünden vurularak hastaneye kaldırılan ağır yaralı Salih O. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış ve hayatını kaybetmişti. Olayın ardından geniş çaplı bir soruşturma yürüten Mustafakemalpaşa İlçe emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri, olayın zanlısı olan baba ile oğlunun izini sürmeye başladı. Yapılan inceleme ve soruşturmalar sonrası, evli ve 37 yaşında olan Salih O’nun ölümünden sorumlu Mehmet N. Ö. ve oğlu Ferit Ö. isimli şahısların İstanbul’da olduklarını öğrenen ilçe emniyeti, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile koordineli bir çalışma yürüttü. Zanlı baba-oğul, İstanbul’da yapılan bir operasyonla yakalanarak ilçeye getirildi. Asayiş ekiplerince sorguya alınan ve ifadeleri alınan zanlılar, haklarında hazırlanan evraklarla birlikte adliyeye sevk edildi.
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