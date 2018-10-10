Cinayet zanlısı polise teslim oldu

Samsun’da dün akşam 1 kişiyi bıçaklayarak öldüren şahıs, polis ekiplerine teslim oldu.

Olay, İlkadım ilçesinin İstasyon Mahallesi Çakmak Sokak’ta dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol Tahtacı’nın (46) bıçaklı saldırısına uğrayan Aşkın Pank (43) sol göğsünün alt kısmının 2 yerinden yaralandı. Ağır yaralanan Pank, 112 acil servis ekiplerince kaldırıldığı Gazi Devlet Hastanesi Acil Servisinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bıçaklı saldırganın olay yerine geldiği 60 plakalı otomobili burada bırakıp kaçtı. Samsun polisi her yerde katil zanlısı Erol Tahtacı’yı ararken, zanlı öğle saatlerinde İlkadım ilçesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim oldu.

Zanlı Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, basın mensuplarının "Niçin öldürdün?" sorusuna, "Namusumu korudum. Evimin camlarını kırdı. Kapıma tekme attı. Eşime tecavüz etmeye kalktı" şeklinde cevap verdi.