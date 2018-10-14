Cinayete kurban giden emekli öğretmenin kardeşi konuştu

Denizli’de yaşadığı evin balkonunda öldürülen 61 yaşındaki engelli emekli öğretmen Hamide Çavdar’ın, erkek kardeşi cinayet esnasında yaşanan boğuşmada ablasının katil zanlılarını tanımış olabileceğini öne sürdü.

Pamukkale ilçesinin Gökpınar Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana gelen olayda, yaşadığı evin balkonunda öldürülen 61 yaşındaki engelli emekli öğretmen Hamide Çavdar’ın katil zanlıları olarak iş yeri kiracıları ile birlikte 4 kişi gözaltına alındı. Olayın 20 bin TL’lik teminat parası anlaşmazlığından dolayı yaşandığı iddia edildi. Katil zanlılarının Çavdar’ın Fatih Mahallesi’nde pideci fırını işlettiği kiracıları olduğu ortaya çıktı. Hayati Y., (22) ve Onur Y., (19) isimli kardeş ile isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi dün gece geç saatlerde polis tarafından gözaltına alındı. Talihsiz kadın bugün öğle namazına müteakip Denizli Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze töreninin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Çavdar’ın erkek kardeşi Mehmet Zair Kozak, ablasının ölümünü balkondan düşme olarak öğrendiklerini daha sonra morga gittiklerinde öldürüldüğünü öğrendiklerini belirtti. Kozak, "Biraderlerle bize bire haber geldi ‘ablanız balkondan aşağı düştü’ diye. Hastaneye gittik bizi doğru morga götürdüler ‘cinayet’ dediler. Cinayete kurban gitmiş. Polis gözaltına alınanlar ile ilgili bilgi vermedi. Herhangi bir düşmanının olabileceğini zannetmiyorum. Çatıdan balkona girmişler. Benim duyduğum kadarı ile 2 kişi. Birinde kask birinde maske varmış. Herhalde boğuşurken maskesini çıkarmış ve tanımış. Tanıyınca da öyle katlettiler herhalde. Demek ki tanıdık biri. Tanıdık olunca da zannedersem pideciden şüpheleniyorlar" diye konuştu.