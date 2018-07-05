ASAYİŞ:
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05 Temmuz 2018 Perşembe 15:53

Cinayetten 15 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kasten adam öldürme suçundan aranan ve 15 yıl kesinleşmiş cezası olduğu ve aynı zamanda Bandırma 2. Asliye Ceza Mahkemesince de hükümlü ve tutuklunun kaçması suçundan arandığı tespit edilen şahıs, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Cinayetten 15 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
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Kasten adam öldürme suçundan aranan ve 15 yıl kesinleşmiş cezası olduğu ve aynı zamanda Bandırma 2. Asliye Ceza Mahkemesince de hükümlü ve tutuklunun kaçması suçundan arandığı tespit edilen şahıs, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Çankırı-Ankara karayolu Hacı Ali kavşağı mevkisinde bir araçtan şüphe duyulması üzerine polis ekiplerince araç durduruldu. Araç içerisindeki şahısların yapılan sorgulamasında M.B. isimli şahsın Ankara Ağır Ceza İlamat Masasınca kasten adam öldürme suçundan arandığı ve 15 yıl kesinleşmiş cezasının olduğu, aynı zamanda Bandırma 2. Asliye Ceza Mahkemesince de hükümlü ve tutuklunun kaçması suçundan arandığı tespit edilerek şahıs gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sanık tutuklanarak Çankırı E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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