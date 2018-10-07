ASAYİŞ:
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07 Ekim 2018 Pazar 09:53

Cinayetten aranan zanlı yakalandı

Adana’da 2011 yılında bir kişinin öldürülmesi, bir kişinin de ağır yaralanması olayına karıştığı ileri sürülen, ayrıca hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.Edinilen bilgiye göre, olay 21 Ocak 2011...

Cinayetten aranan zanlı yakalandı
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Adana’da 2011 yılında bir kişinin öldürülmesi, bir kişinin de ağır yaralanması olayına karıştığı ileri sürülen, ayrıca hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay 21 Ocak 2011 tarihinde merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir oto yıkama dükkanını silahlarla basan şahıslar Okan Özdede’yi (30) öldürürken, babası Mustafa Özdede’yi (60) ağır yaraladı. Polis, olaydan sonra yaptığı operasyonlarda olaya karıştığı ileri sürülen Şahin A. ve Eyüp D.’yi yakalarken, şüpheli Serkan Ü. ise yakalanamadı. Şahıslar hakkında Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ömür boyu ve 15’er yıl hapis istemiyle dava açıldı. Aradan 7 yıl geçmesine rağmen dava devam ederken, polis bir türlü yakalanamayan Serkan Ü.’nün adresini tespit etti. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Pınar Mahallesi’ne düzenlediği baskınla Serkan Ü.’yü yakaladı. Serkan Ü.’nün iki ayrı kasten öldürme, üç ayrı ruhsatsız silah bulundurma ve mermi satın alma ile iki basit yaralama olayından da arandığı tespit edildi. Ayrıca şahsın 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serkan S., oğlun öldürülmesi, babasının ise ağır yaralanması olayından tutuklandı.
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