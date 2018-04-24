Çin’de eğlence mekanında yangın: 18 ölü

Çin’de bir karaoke barında çıkan yangında 18 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Çin’de karaoke eğlencesi faciayla son buldu. Guangdong eyaletinin Yingde kentindeki bir karaoke barında dün gece çıkan yangında 18 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Yangının nedeni araştırılırken, polisin kundaklama şüphesi üzerinde durulduğunu ifade etti. Bir kişinin olay öncesinde karaoke barının kapısında giriş çıkışı önlemeye çalıştığı iddia edildi. Söz konusu mekanın yalnızca bir kapısı bulunuyordu.

Yerel basına yansıyan haberlere göre, saat 00.30 sıralarında başlayan yangın 00.55 itibarıyla söndürüldü. Yaralıların tedavisinin sürdüğü açıklandı. Yangın, güvenlik endişelerini de yeniden gündeme getirdi.

Karaokeye giderek birlikte şarkı söylemek, Çinli gençler arasındaki en yaygın eğlencelerden biri olarak biliniyor. KTV adı da verilen karaoke barlarının birçoğu 24 saat hizmet veriyor.

Henan eyaletindeki bir karaoke barında Aralık 2014’te çıkan yangında da 11 kişi yaşamını yitirmiş, 35 kişi yaralanmıştı.