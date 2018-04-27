Çin’de öğrencilere saldırı: 7 ölü

Yerel basında, saldırganın aynı okuldaki öğrenimini yarıda bıraktığı ve 18 yaşının altında olduğu bilgilerine yer verildi.

Çin’de okullarından çıkan ortaokul öğrencileri, bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı, 7 öğrenci hayatını kaybetti, 12 öğrenci de yaralandı.

Çin’de okullarından çıkan ortaokul öğrencileri, bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı, 7 öğrenci hayatını kaybetti, 12 öğrenci de yaralandı.Şensi eyaletinin Yulin kentine bağlı Mizhi ilçesinde bir saldırgan, ders çıkışı...

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