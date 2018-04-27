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27 Nisan 2018 Cuma 16:28

Çin’de öğrencilere saldırı: 7 ölü

Çin’de okullarından çıkan ortaokul öğrencileri, bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı, 7 öğrenci hayatını kaybetti, 12 öğrenci de yaralandı.Şensi eyaletinin Yulin kentine bağlı Mizhi ilçesinde bir saldırgan, ders çıkışı...

Çin'de öğrencilere saldırı: 7 ölü
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Çin’de okullarından çıkan ortaokul öğrencileri, bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı, 7 öğrenci hayatını kaybetti, 12 öğrenci de yaralandı.

Şensi eyaletinin Yulin kentine bağlı Mizhi ilçesinde bir saldırgan, ders çıkışı evlerine giden öğrencilere elindeki bıçakla rastgele saldırdı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, öğrencilerin kanlar içinde yerde yattıkları görüldü. Yaralı öğrenciler hastanede tedavi altına alındı. Polis saldırganın yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi.

Yerel basında, saldırganın aynı okuldaki öğrenimini yarıda bıraktığı ve 18 yaşının altında olduğu bilgilerine yer verildi.
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