Çinli akademisyenden hastane personeline saldırı

Çin’de bir akademisyen, hastanede hamile eşinin gördüğü muameleden memnun kalmadığı gerekçesiyle hastane personelini darp etti.

Doktorlara ve sağlık personeline yönelik bir şiddet olayı da Çin’de yaşandı. Yerel medyada çıkan haberlere göre, Xian kentindeki bir hastanede 48 yaşındaki An soyadlı bir üniversite profesörü, hamile eşinden kan örneği alırken arka arkaya başarısız olduğu gerekçesiyle hemşireye hakaret etmeye başladı. Akademisyen önce hemşireye hakaret etti, ardından da araya girmeye çalışan laboratuvar müdürüne tekme ve yumruk attı.

An’ın görevli olduğu Xidian Üniversitesi, olay üzerine bir özür açıklaması yayınladı.