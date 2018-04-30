Cinnet getiren koca eşini çekiçle öldürdü

Çorum’da cinnet getiren yaşlı adam, eşini çekiçle öldürdükten sonra polis karakoluna giderek teslim oldu.

Olay, Çöplü Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Madan 2. Çıkmaz Sokak’ta oturan Ali B. (68), sabah eşi Hanife B. l ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Cinnet getiren Ali B., evde bulunan çekiçle eşinin kafasına vurdu. Kadın hayatını kaybederken, olayın ardından Çarşı Polis Merkezi’ne giden Ali B. eşini öldürdüğünü itiraf ederek teslim oldu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kafasından yaralanan kadının öldüğü tespit edildi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Hanife B.’nin cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, Ali B. ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.