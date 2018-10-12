Cinsel istismar skandalı

Papa Francis, bir çocuğu taciz ettiği ortaya çıkan ABD Kardinali Donald Wuerl’in istifasını kabul etti.

Papa Francis, bir çocuğu taciz ettiği ortaya çıkan ABD Kardinali Donald Wuerl’in istifasını kabul etti.

Bir çocuğu taciz ettiği ortaya çıkan 77 yaşındaki ABD Kardinali Donald Wuerl, istifa etmişti. Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, ABD Kardinalinin istifasını kabul etti. Wuerl, yerine yeni bir isim atanana kadar yöneticilik görevini sürdürecek. Wuerl cinsel istismarın yanı sıra eski Kardinal Theodore McCarrick’in cinsel istismarda bulunduğunu bilmesine rağmen bunu saklamakla suçlanıyor. Kardinal Wuerl ise, hakkındaki iddiaları reddederek erkekleri kendisiyle ilişkiye girmeye zorladığı ifade edilen McCarrick’in durumundan haberdar olmadığını savunuyor.

Pensilvanya Başsavcısı Josh Shapiro din adamlarının çocuklara uyguladığı cinsel istismarı ortaya koyan iddianameyi geçtiğimiz aylarda yayınlamıştı. Suçlamalar, eyaletteki piskoposluklar tarafından arşivlenen gizli belgeler ve rahiplerin yazılı ifadelerine dayandırılmıştı.