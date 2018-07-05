ASAYİŞ:
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05 Temmuz 2018 Perşembe 16:21

Cinsel istismar suçundan aranan şüpheli Alanya’da yakalandı

İstanbul’da küçük yaşta bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla aranan şüpheli Antalya’nın Alanya ilçesinde yakalandı.İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından küçük yaşta bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla...

Cinsel istismar suçundan aranan şüpheli Alanya'da yakalandı
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İstanbul’da küçük yaşta bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla aranan şüpheli Antalya’nın Alanya ilçesinde yakalandı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından küçük yaşta bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan N.K.’nin Alanya’da olduğu bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler, dün gece saatlerinde şüpheliyi Alanya otogarında yakaladı. Gözaltına alınan N.K. emniyetteki işlemlerinin ardından Alanya Adliyesine sevk edildi.

SEGBİS vasıtasıyla İstanbul Adliyesine bağlantı kurularak ifadesi alınan N.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Alanya L. Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
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