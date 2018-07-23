Cipin çarptığı elektrikli bisikletteki kadın da hayatını kaybetti

Konya’nın Kulu ilçesinde cipin çarptığı elektrikli bisiklette kocası hayatını kaybeden, kendisi de ağır yaralanan kadın hastanede kurtarılamadı.

Konya’nın Kulu ilçesinde cipin çarptığı elektrikli bisiklette kocası hayatını kaybeden, kendisi de ağır yaralanan kadın hastanede kurtarılamadı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Değirmenözü Mahallesinden Kulu ilçe merkezi istikametine seyir halinde olan Erdem Erdal Ekici (48) idaresindeki elektrikli bisiklete, aynı istikamette seyir halinde olan A.A. idaresindeki 48 YG 647 plakalı cip arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle cipin önünde şarampole inen elektrikli bisikletteki Erdem Erdal Ekici ve eşi Müzeyyen Ekici (47) ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Erdem Erdal Ekici hayatını kaybederken, kalbi duran eşi Müzeyyen Ekici tekrar hayata döndürülerek Konya’ya sevk edildi. Müzeyyen Ekici de hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.