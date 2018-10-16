CNN: Cemal Kaşıkçı öldürüldü, cesedi parçalara ayrıldı

CNN International bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberde, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldüğünü ve cesedinin parçalara ayrıldığını iddia etti.

CNN International bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberde, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldüğünü ve cesedinin parçalara ayrıldığını iddia etti.

ABD merkezli CNN International, Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili incelemede yeni bir iddia ortaya attı. CNN, Türk bir yetkiliye dayandırdığı haberde Kaşıkçının 2 Ekim’de konsoloslukta öldürüldüğünü ve cesedinin parçalara ayrıldığını iddia etti.