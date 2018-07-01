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01 Temmuz 2018 Pazar 22:13

Çoban çocuğu arama çalışmaları sabaha bırakıldı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde sabah saatlerinde hayvanları otlatmaya çıkan ancak kendisinden halen haber alınamayan 12 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sabaha bırakıldı.

Çoban çocuğu arama çalışmaları sabaha bırakıldı
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Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde sabah saatlerinde hayvanları otlatmaya çıkan ancak kendisinden halen haber alınamayan 12 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sabaha bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, Silvan ilçesi Çatakköprü Mahallesi Malabadi Köprüsü yakınlarında sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmaya çıkaran 12 yaşındaki Yusuf Yılmaz kayıplara karıştı. Çocuklarının dönmemesi üzerine tedirgin olan aile, mahalle sakinleriyle birlikte bölgede Yılmaz’ı aramaya başladı. Bir süre sonra hayvanlara ulaşılırken, Yılmaz’ın izine rastlanmadı. Bunun üzerine aile jandarmaya haber verdi. Jandarma ve AFAD ekipleri de kısa sürede olay yerine gelerek, Yılmaz’ı aramaya başladı. Havanın kararmasıyla birlikte ara verilen arama çalışmalarının sabah saatlerinden devam edeceği bildirildi.

Öte yandan, Yılmaz ailesinin Çatakköprü Mahallesi’nde ikamet etmediği ve birkaç önce çobanlık yapmak için geldikleri öğrenildi.
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