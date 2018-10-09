Çobanın ellerini bağlayarak 135 hayvanı çaldılar

VAN (İHA) – Van’ın Gürpınar ilçesinde çobanın ellerini bağlayarak ağıla kapattıktan sonra 135 küçükbaş hayvanı çalarak kamyonlara yükleyen hırsızlar, jandarma ekiplerinin dikkati sonucu suçüstü yakalandı.

Olay, Gürpınar ilçesi Güzelsu Mahallesi’nde 7 Ekim gecesi yaşandı. Edinilen bilgiye göre, devriye görevi yapan Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir dinlenme tesisinde 4 şahsın 2 ayrı kamyona hayvan yüklediğini fark ederek kontrol yapmak etmek istendi. Jandarma ekiplerini görerek kaçmaya başlayan 4 kişiden 2’si olay yerinde kıskıvrak yakalandı. Diğer kaçan 2 kişiyi takibe alan jandarma ekipleri, olay yerinden 8 kilometre uzakta bir araç içerisinde şoförle birlikte kaçan 2 kişiyi de yakaladı.

Çobanın ellerini bağlayıp ağıla kapattılar

Olayla ilgili araştırmalarını derinleştiren jandarma ekipleri, olay yerinde bulunan 135 adet küçükbaş hayvanın Güzelsu Mahallesi’nde ikamet eden 6 şahsa ait olduğunu, hayvanları otlatan çobanın şüpheli şahıslar tarafından etkisiz hale getirilerek ellerinin bağlanıp ağıla kapatılarak hayvanların çalındığını tespit etti.

135 küçükbaş hayvan, jandarma ekipleri tarafından sahiplerine teslim edilirken, hırsızlık olayı ile ilgili yakalanan 5 kişi ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak M Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.

Tek geçim kaynağı hayvancılık olan vatandaşlar hayvanlarının bulunmasına çok sevinirken jandarma ekiplerine teşekkür ederek, “Allah jandarmamızdan razı olsun. Allah milletimize, devletimize zeval vermesin” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Gürpınar ilçesi Bölmeçalı Mahallesi’nde meydana gelen küçükbaş hayvan hırsızlığı sonrasında da Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan özel ekipler, 24 saat gibi kısa bir süre içerisinde 50 kilometrelik uzun bir takibin sonunda hayvan hırsızlarını yakalayarak 107 küçükbaş hayvanı sahiplerine teslim etmişti.