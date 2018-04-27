Çocuğa cinsel istismarda bulunan 2 kişi tutuklandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Şeyhsinan Mahallesinde yaşayan 13 yaşındaki İ.G, teyzesine A.K. isimli kişinin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. İ.G’nin ailesi hemen Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine gitti. İ.G, burada da polislere uzman ekip eşliğinde A.K. isimli kişinin kendisini bir apartmana götürüp cinsel istismarda bulunduğu aktardı. İ.G, aynı zamanda bir eczanede çalışan H.Ç isimli bir kişinin de kendisine cinsel istismarda bulunduğu yönünde ifade verdi.

13 yaşındaki küçük kızın ifadeleri doğrultusunda gözaltına alınan A.K. (22) ile H.Ç. (17) çıkarıldığı mahkemece ‘Çocuğa cinsel istismar’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.