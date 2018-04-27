ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Nisan 2018 Cuma 18:45

Çocuğa cinsel istismarda bulunan 2 kişi tutuklandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çocuğa cinsel istismarda bulunan 2 kişi tutuklandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Şeyhsinan Mahallesinde yaşayan 13 yaşındaki İ.G, teyzesine A.K. isimli kişinin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. İ.G’nin ailesi hemen Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine gitti. İ.G, burada da polislere uzman ekip eşliğinde A.K. isimli kişinin kendisini bir apartmana götürüp cinsel istismarda bulunduğu aktardı. İ.G, aynı zamanda bir eczanede çalışan H.Ç isimli bir kişinin de kendisine cinsel istismarda bulunduğu yönünde ifade verdi.

13 yaşındaki küçük kızın ifadeleri doğrultusunda gözaltına alınan A.K. (22) ile H.Ç. (17) çıkarıldığı mahkemece ‘Çocuğa cinsel istismar’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku