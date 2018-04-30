’Çocuğa taciz’ zanlısı tutuklandı

Adana’da kız çocuğunu taciz ettiği ileri sürülen şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Emek Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yalnız yaşayan Feyzullah Y. (59), bir kız çocuğunu taciz etti. Durumu fark eden kadınlar, çocuğu dinleyince durumu polise bildirdi. Bunun üzerine Feyzullah Y., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "çocuğa cinsel istismar" suçundan nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.