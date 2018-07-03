Çocuk kaçırma girişimi iddiaları asılsız çıktı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde çocuk kaçırma girişimi iddiaları üzerine harekete geçen jandarma ekipleri yapılan incelemelerde iddiaların asılsız çıktığını belirledi.

Edinilen bilgiye göre, Alaplı’nın İsafakıhlı köyünde bir çocuk için kaçırılma girişimi iddiaları üzerine harekete geçen Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede incelemelerde bulundu. İddialar üzerine bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, herhangi bir çocuk kaçırma girişimi bulgusuna rastlayamadı.

Olayı tüm detayları ile inceleyen ekipler, köy sakinleri ile yaptıkları görüşmelerde de ortaya farklı dedikodular yayıldığına dikkat çekildi. Jandarma sorumluluk bölgesinde ise bu güne kadar herhangi bir çocuk kaçırma olayının meydana gelmediği ve herhangi bir ihbarda da bulunulmadığı belirtili. Jandarma ve polis ekiplerinin bu tür konularda her türlü tedbiri aldığı ve vatandaşların da duyarlı olmaları ve olumsuz bir durum ile karşılaşıldığında 155 polis imdat ve 156 jandarma imdat telefon numaralarını aramaları gerektiği vurgulandı.