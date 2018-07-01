Çocuk parkında silahlı saldırı: 1 yaralı

Başkent’te bir çocuk parkında gerçekleşen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Olayın görgü şahidi vatandaşlar, silah sesleri ile korku yaşayan çocukların büyük tehlike atlattığını belirtirken, saldırgan ve yaralının olay yerinden...

Başkent’te bir çocuk parkında gerçekleşen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Olayın görgü şahidi vatandaşlar, silah sesleri ile korku yaşayan çocukların büyük tehlike atlattığını belirtirken, saldırgan ve yaralının olay yerinden kaçtığını söylediler.

Olay, öğle saatlerinde Çankaya ilçesi Osman Temiz Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre isimleri öğrenilemeyen biri kız biri erkek 2 arkadaş, 991. Sokak’taki Şehit Pilot Üsteğmen Onur Özkaya Parkı’na geldi. İkilinin hemen ardından parka giriş yapan 2 kişi, erkek şahıs ile tartışmaya başladı. Bir müddet boğuşmanın ardından kaçmaya çalışan erkek şahsa, sonradan parka gelen şahıslardan biri silahla ateş etmeye başladı.

Parktaki çocuklar büyük tehlike atlattı

Vücuduna kurşun isabet eden şahıs yaralanırken, bu esnada parkta oyun oynayan çocuklar, büyük tehlike atlattı. Silah sesleri ile korku yaşayan çocuklar, etrafa kaçışarak kurşunların hedefi olmaktan kurtuldu. Saldırgan ile yaralı olay yerinden kaçarken, durum polise bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, saldırının gerçekleştiği alanda incelemelerde bulunarak delilleri toplamaya başladı. Olay yerindeki boş kovanlar bir bir bulunarak delil torbalarına konuldu. Polis, kaçan saldırganlar ile yaralının kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

Olayın görgü şahidi Suat Yurdakul, üniversite sınavına giren çocuğunu okula bıraktıktan sonra parka dinlenmeye geldiğini belirterek, parka önce bir kız ve bir erkeğin birlikte geldiğini, ardından iki kişinin daha parka geldiğini söyledi. Sonradan parka gelen şahıslardan birinin kızın yanındaki erkeğe vurmaya çalıştığını anlatan Yurdakul, "Sonra oğlan yere düştü, kalkıp kaçarken biri ateş etti. Ondan sonra çocuk yaralandı. Vuran kişiler olay yerinden kaçtı. Biz de ambulans çağırdık. Bu esnada bir kadın geldi. Ambulans gelmeye yakın apar topar kalkıp kızın omuzuna yaslanarak kaçtı" diye konuştu.

Vedat Çapraz ise kızın yanındaki erkek ile sonradan gelen 2 kişinin tekme tokat kavga ettiklerini, daha sonra 2 veya 3 el ateş sesi duyduklarını söyledi. Bir kişinin yere düştüğünü, 2 kişinin de kaçtığını kaydeden Çapraz, "Ben ilk yardımcıyım. Neresinden vurulduğuna bakmak için yanına geldim. Baldırından ve sırtından vurulmuştu" şeklinde konuştu.

"Çocuğu resmen kaçırdılar"

Vurulan kişinin yanındaki kızın sürekli "gitmemiz lazım" dediğini anlatan Çapraz, ambulansı beklemelerini söylemelerine rağmen şahısların beklemek istemediğini, kızın "Biz, ona evde bakarız" dediğini belirtti. Çapraz, sonradan olay yerine bir kadının daha geldiğini, o kadının da "hakkında yakalama var, polislerin gelmemesi lazım" dediğini bir başkasından duyduğunu ifade ederek, "Çocuğu kaldırdılar seke seke gitti. Çocuğu resmen kaçırdılar" dedi.

Çapraz, olayın gerçekleştiği esnada parkta oyun oynayan çocukların da olduğunu, silah sesleri ile çocukların panik yaşadığını dile getirdi.