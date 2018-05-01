ASAYİŞ:
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01 Mayıs 2018 Salı 17:27

Çocuk Şube Müdürü Uğurer milletvekili adaylığı için görevinden istifa etti

Bursa İl Emniyet Müdürlüğünde uzun yıllardır başarılı işlere imza atan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Nevzat Uğurer, görevinden istifa ederek, Milliyetçi Hareket Partisi’ne (MHP) Bursa 2. bölgeden milletvekili aday adaylığı için başvurdu.Nevzat...

Çocuk Şube Müdürü Uğurer milletvekili adaylığı için görevinden istifa etti
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğünde uzun yıllardır başarılı işlere imza atan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Nevzat Uğurer, görevinden istifa ederek, Milliyetçi Hareket Partisi’ne (MHP) Bursa 2. bölgeden milletvekili aday adaylığı için başvurdu.

Nevzat Uğurer, polis akademisinden 1996 yılında mezun olduktan sonra, ilk görev yeri Bolu Emniyet Genel Müdürlüğünde komiser yardımcısı olarak vazifeye başladı. Buradaki görevini tamamlayan Uğurer, Yozgat İl Emniyet Müdürlüğüne başkomiser olarak tayin edildi. Son olarak 2008 yılında Bursa’ya tayin olan Uğurer, sırasıyla Ertuğrul Gazi Polis Merkez Amiri, Yıldırım İlçe Asayiş Büro Amiri, Osmangazi İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı, Silah ve Patlayıcılar Şube Müdürü, Devlet Büyükleri Koruma Müdürü, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü, Asayiş Şube Müdürü ve son görev yeri Çocuk Şube Müdürlüğü görevini yaptı. Nevzat Uğurer dün itibariyle görevinden istifa edip, Milliyetçi Hareket Partisi Bursa 2. bölgeden milletvekili aday adaylığı müracaatında bulundu.
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