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05 Temmuz 2018 Perşembe 20:41

Çocuk tacizcisi olduğu iddia edilen kişiyi vatandaşlar linç etmek istedi

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde parkta bir çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahıs vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.

Çocuk tacizcisi olduğu iddia edilen kişiyi vatandaşlar linç etmek istedi
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Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde parkta bir çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahıs vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.

Olay, Şahinbey ilçesi Gümüştekin Mahallesi Burcu Çavuş Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 55 yaşlarında Suriye uyruklu bir kişi parkta bir çocuğu taciz etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Taciz ettiği iddia edilen kişi polis tarafından gözaltına alındı. Olayı duyan vatandaşlar kişiyi linç etmek istedi. Polis güvenlik önlemi alarak kişiyi koruma altına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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