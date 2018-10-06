ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

06 Ekim 2018 Cumartesi 14:54

Çocukları sosyal medya üzerinden taciz eden zanlı tutuklandı

Bartın’da küçük yaştaki çocukları sosyal medya üzerinden taciz eden zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çocukları sosyal medya üzerinden taciz eden zanlı tutuklandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Bartın’da küçük yaştaki çocukları sosyal medya üzerinden taciz eden zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İddiaya göre Bartın’ın Kozcağız beldesinde yaşayan 35 yaşındaki evli ve 1 çocuk babası E.Ş. (35) sosyal medya üzerinden küçük çocukları taciz edip cinsel içerikli mesajlar yolladı. Bazı çocuklar da zanlının yazdığı mesajları sosyal medya üzerinden ifşa etti. Mesajları okuyan vatandaşların, durumu İl Jandarma Komutanlığına bildirilmesi üzerine zanlı evinde gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak Bartın Kapalı Cezaevine gönderildi.

Öte yandan Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sosyal medya yoluyla küçük yaştaki çocukları istismar eden çok sayıda şüpheli şahıs tespit etti. Zanlıların kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından bulundukları illerin kolluk kuvvetleri ile koordineli şekilde çalışılarak gerekli yasal işlemlerin yapılacağı öğrenildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku