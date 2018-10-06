Çocukları sosyal medya üzerinden taciz eden zanlı tutuklandı

Bartın’da küçük yaştaki çocukları sosyal medya üzerinden taciz eden zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İddiaya göre Bartın’ın Kozcağız beldesinde yaşayan 35 yaşındaki evli ve 1 çocuk babası E.Ş. (35) sosyal medya üzerinden küçük çocukları taciz edip cinsel içerikli mesajlar yolladı. Bazı çocuklar da zanlının yazdığı mesajları sosyal medya üzerinden ifşa etti. Mesajları okuyan vatandaşların, durumu İl Jandarma Komutanlığına bildirilmesi üzerine zanlı evinde gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak Bartın Kapalı Cezaevine gönderildi.

Öte yandan Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sosyal medya yoluyla küçük yaştaki çocukları istismar eden çok sayıda şüpheli şahıs tespit etti. Zanlıların kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından bulundukları illerin kolluk kuvvetleri ile koordineli şekilde çalışılarak gerekli yasal işlemlerin yapılacağı öğrenildi.