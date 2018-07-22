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22 Temmuz 2018 Pazar 20:19

Çocukların kavgasına aileler de karıştı: 2’si ağır 8 yaralı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde çocuklar arasında çıkan kavgaya aileler de karıştı. Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 2’si ağır 8 kişi yaralandı.

Çocukların kavgasına aileler de karıştı: 2'si ağır 8 yaralı
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde çocuklar arasında çıkan kavgaya aileler de karıştı. Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 2’si ağır 8 kişi yaralandı.

Olay, merkez Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi 143. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta kavga eden çocuklarını gören aileler arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 2’si ağır 8 kişi yaralandı. Kavga, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle sona ererken, yaralılar da olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis, ailelerin bir daha karşı karşıya gelmemesi için çevrede ve hastanelerde güvenlik önlemi alırken, yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.
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