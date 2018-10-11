Çocukların kavgasında büyükler kan döktü : 3 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde çocuklar arasındaki tartışmaya ailelerin de dahil olmasıyla çıkan kavgada, tüfekle vurulan 3 kişi yaralandı.

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi, Eskihisar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede oynayan çocuklar arasında kavga çıktı. Çocukların durumu ailelerine bildirmesi üzerine aileler de tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle aileler birbirine taş, sopa ve tüfekle saldırdı. Kavgada M.S.Ç., N.Ç. ve S.Ç. tüfekle ateş açılması sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar tarafından 112 acil yardım ekiplerine haber verildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerince güvenliğin sağlanmasının ardından yaralılara ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Olay yerinde müdahalesi yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarda Darıca Farabi Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye sevk edildi. Tüfekle ateş ederek 3 kişiyi yaralayan saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.