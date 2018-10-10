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10 Ekim 2018 Çarşamba 09:05

Çocukların tehlikeli kamyonet yolcuğu kamerada

İstanbul Bahçelievler’de 2 çocuğun kapalı kasa kamyonetin arkasında bulunan basamağa birlikte binerek tehlikeli bir şekilde yolculuk yapması saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.Bahçelievler Yenibosna Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde...

Çocukların tehlikeli kamyonet yolcuğu kamerada
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İstanbul Bahçelievler’de 2 çocuğun kapalı kasa kamyonetin arkasında bulunan basamağa birlikte binerek tehlikeli bir şekilde yolculuk yapması saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bahçelievler Yenibosna Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde kapalı kasa bir kamyonetin arkasındaki basamağa binen 2 çocuk görenleri hayrete düşürdü. Çocukların bindikleri kamyonetin arkasında yürekleri ağızlara getiren yolcuğu korku dolu anlara neden oldu. Hem kendi canlarını hem de sürücülerin canını tehlikeye atan çocukların yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, 2 çocuğun kamyonetin arkasına binerek yolculuk yaptığı görülüyor.
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