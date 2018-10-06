Çocuklarını okuldan almaya giderken otomobilin çarptığı anne hayatını kaybetti

Antalya’da iki çocuğunu almak için evinden çıkan 41 yaşındaki Mesude Açan, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Kepez ilçesi Göksu Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aslanlar ilkokulunda okuyan 2 oğlunu almak için evinden çıkan Mesude Açan’a (41), cadde üzerine geldiği sırada B.K. isimli sürücünün kullandığı 34 BKK 897 otomobil çarptı. Kaza sonrası yaklaşık 20 metre sürüklenen Açan, ağır şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde sağlık ekipleri, Açan’ı hayatta tutabilmek için uzun süre müdahale etti, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen talihsiz kadın yaşamını yitirdi. Bu anlara şahit olan sürücü B. K. ise uzun süre şoktan çıkamadı. Ayakta tedavisi yapılan sürücü B. K. ardından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Adli Tıp Kurumunda otopsi yapılmak üzere kaldırılan Açan’ın cansız bedeni ise otopsinin ardından Kepez ilçesi Varsak Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.