Çocuklarının üstüne yemin edip ’alakam yok’ dedi, sonra itirafçı oldu

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında hakkında iddianame düzenlenen meslekten ihraç edilmiş hakim Ethem T. hakkındaki iddianame kabul edildi. İddianamede, Ethem T’nin önce hakkındaki FETÖ üyeliği suçlamasına karşı, "Bu darbeye teşebbüs eden terör örgütü ile zerre kadar alakam var ise dışarıda bekleyen iki çocuğum ne bir daha beni görsün ne de ben onları göreyim, Allah hepimizin canını alsın" ifadesinde bulunduğu ardından da itirafçı olmak için yeniden savunma yaptığı ortaya çıktı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında hakkında iddianame düzenlenen meslekten ihraç edilmiş hakim Ethem T. hakkındaki iddianame kabul edildi. İddianamede, Ethem T’nin önce hakkındaki FETÖ üyeliği suçlamasına karşı, "Bu darbeye teşebbüs eden terör örgütü ile zerre kadar alakam var ise dışarıda bekleyen iki çocuğum ne bir daha beni görsün ne de ben onları göreyim, Allah hepimizin canını alsın" ifadesinde bulunduğu ardından da itirafçı olmak için yeniden savunma yaptığı ortaya çıktı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında FETÖ üyesi olduğu, örgütte hakim ve savcılardan sorumlu olduğu, örgütün gizli haberleşme programı "bylock" kullandığı ve örgütün talimatıyla Bankasya’ya para yatırdığı iddiasıyla meslekten ihraç edilen hakim Ethem T. hakkındaki iddianame kabul edildi.

Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, FETÖ şüphelisi Ethem T’nin, 10 Ağustos 2016’da Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından FETÖ ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldığı, akabinde 31 Ağustos’ta da meslekten ihraç edildiği, ilk olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimatla Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alındığı ve Burhaniye Sulh Ceza Hakimliği tarafından 13 Ağustos 2016’da tutuklandığı anımsatıldı.

"Dışarıda bekleyen iki çocuğum ne bir daha beni görsün ne de ben onları göreyim"

Eski hakim Ethem T’nin Burhaniye Sulh Ceza Hakimliğine verdiği ifadesinde, çocuklarının üstüne yemin ederek hakkındaki suçlamaları kabul etmediğine dikkat çekilen şu ifadelerine yer verildi:

"15 Temmuz’da meydana gelen hain saldırıda 248 şehit verdik. Bu hain saldırı esnasında Ankara’da bulunan zihinsel engelli kardeşim çöp kutusunun kenarına sığınarak zarar görmeyeceğini düşünmüştür. Bu saldırıda zihinsel engelli kardeşim çok korkup etkilenmiştir. Benim kardeşim dahi zarar görmüştür. Bu darbeye teşebbüs eden terör örgütü ile zerre kadar alakam var ise dışarıda bekleyen iki çocuğum ne bir daha beni görsün ne de ben onları göreyim, Allah hepimizin canını alsın. 2003 yılında zihinsel engelli babam vefat etti. Annem de bedensel engellidir. Rahmetli babam üç aydan üç aya yatan malul maaşı ile benim okutarak bu zamana getirmiştir. Ben bu zamana kadar hep devlet sayesinde büyüdüm ve okudum. Bugün devlet aleyhine bir iş yapmam her şeyden önce nankörlüktür. Böyle bir işe girişmedim girişmem de."

Savunmasında "iftira" dedi, itirafçı oldu

Öte yandan, Ethem T’nin savunmasında devletçi olduğunu öne sürdüğü şu ifadeler iddianamede yer buldu:

"Üniversiteden mezun olduğumda tek düşüncem bir an evvel hakimlik mesleğine başlayıp aileme yardım etmekti. 2008 yılında yapılan hakimlik sınavını bir soru ile kaybettim. Dört ay sonra yapılan sınavda ise 0,6 puan ile kazandım. Haberlerden bu hain yapının soru çaldığını hepimiz biliyoruz eğer ben o yapı içerisinde olsaydım o kadar işe ihtiyacım olduğu orta iken 80-90 alarak sınavı kazanırdım. Sınavı kazanmamdan sonra puanım çok düşük olduğu için referans için gittiğim milletvekilleri dahil bana çok umutsuz şekilde konuşmuşlardı bu yapıda olsaydım referans konusunda dahi hiç böyle zorluklar yaşamazdım. Buraya gelmeden evvel üç yıl boyunca Cizre ilçesinde görev yaptım. Bu hain yapının içerisinde olsaydım tercihim olmamasına rağmen beni Cizre ilçesine göndermezlerdi. Yıllarca bana kıt kanaat bin bir zorluk çekerek bakan bedensel engelli annemi düşünüyorum, hiç bir zaman içinde bulunmadığım nefret ettiğim bu örgüte beni ilişkilendirerek iftira atmışlardır. 4 yaşımdaki oğlumu okula gidecem diyerek güç bela avutuyorum dün akşamki gözaltı işlem süresinde oğlumu okula gideceğim diyerek güç bela avutabildim, taktiri mahkemenize bırakıyorum."

İddianamede dosyanın, yetkisizlik kararıyla Ankara’ya, oradan İzmir’e ve yine yetkisizlik kararıyla Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği bilgisi yer aldı. Bu süreçte eski hakim Ethem T’nin, tutulduğu Burhaniye Cezaevinden dilekçe göndererek etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe gönderdiği ve örgütün yapısıyla ilgili ifadeler verdiği, dosyanın Ankara’ya gönderildiği sırada da Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 7 Aralık 2016’da adli kontrol şartıyla tahliye edildiği kaydedildi.

Bylock kullanıcısı olduğu da tespit edildi

Öte yandan, dosyanın İzmir’e gönderildiği sırada İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen tespit tutanağında eski hakimin örgütün gizli haberleşme programı bylock kullanıcısı olduğu, örgütün talimatıyla Bankasya’ya para yatırdığı, hakkında yapılan ihbarlar neticesinde HSYK seçimlerinde Türkiye’nin çeşitli yerlerinde hakim ve savcı görevini yürüten kişileri arayarak örgütün desteklediği adaylar için oy istediği detayları da ortaya çıktı.

İddianamede yer verilmeyen, eski hakimin itiraflarından örgütün yapısı ve üyeleriyle ilgili bilgiler verdiği vurgulanarak, "Yapılan soruşturma sırasında toplanan ve yukarıda yazılı tüm delillerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda, Burhaniye hakimi olarak görev yapmaktayken HSYK tarafından meslekten çıkarılan şüpheli Ethem T’nin silahlı bir terör örgütü olan FETÖ’ye üye olduğu ve bu şekilde üzerine atılı ’silahlı terör örgütüne üye olma’ suçunu işlediği, şüpheli hakkında TCK’nın 221. maddesi kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağı hususundaki takdirin ise mahkemeye ait olduğu anlaşılmıştır" denildi.

Eski hakimin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.