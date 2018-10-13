ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

13 Ekim 2018 Cumartesi 23:03

Çocukluk arkadaşını sokak ortasında silahla öldürdü

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşanan bir tartışmada Osman Kaya (29) adlı şahıs, göğsünden silahla vurularak öldürüldü. Olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan kişinin, Kaya’nın mahalleden çocukluk arkadaşı olduğu...

Çocukluk arkadaşını sokak ortasında silahla öldürdü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşanan bir tartışmada Osman Kaya (29) adlı şahıs, göğsünden silahla vurularak öldürüldü. Olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan kişinin, Kaya’nın mahalleden çocukluk arkadaşı olduğu öğrenildi.

Olay akşam 19.30 saatlerinde Gebze Gaziler Mahallesi 1704 ile 1732 Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Osman Kaya (29), ismi öğrenilemeyen bir şahısla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine belindeki silaha sarılan kimliği belirsiz kişi, Kaya’nın göğsüne 2 el ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Kaya kanlar içinde yerde kalırken, kimliği belirsiz şahıs ise hızla olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Kaya, ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan şüphelinin Kaya’nın mahalleden çocukluk arkadaşı olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku