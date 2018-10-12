ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Ekim 2018 Cuma 09:41

Çökme tehlikesiyle tahliye edilen 6 katlı apartman havadan görüntülendi

Bursa’da dün gece meydana gelen çatlaklar sebebiyle tahliye edilen 6 katlı apartman havadan görüntülendi. Yüzde 20 eğilen binanın kolan ve kirişlerindeki, çatlaklar gün ağarınca ortaya çıktı.Edinilen bilgiye göre, dün gece Nilüfer ilçesi...

Çökme tehlikesiyle tahliye edilen 6 katlı apartman havadan görüntülendi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Bursa’da dün gece meydana gelen çatlaklar sebebiyle tahliye edilen 6 katlı apartman havadan görüntülendi. Yüzde 20 eğilen binanın kolan ve kirişlerindeki, çatlaklar gün ağarınca ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Kamelya Caddesi üzerindeki 6 katlı bir binanın giriş katındaki kiriş ve beton bloklar bilinmeyen bir sebeple çatlamaya başladı. Seslerin gelmesi üzerine alt kata inen bina sakinleri durumu fark edince itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler 6 katlı binadaki 11 dairenin sakinleri ile bitişik apartmanda oturan vatandaşları tahliye ederken yıkılma tehlikesi bulunan binanın çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Vatandaşları ise olay yerinden uzaklaştırıldı. Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve arama kurtarma ekibi de sevk edildi. Ekipler yıkılma tehlikesi bulunan bina çevresinde gece boyu beklerken evlerine giremeyen vatandaşlar geceyi yakınları ve komşularında geçirdi.

Öte yandan binanın yapılan incelemelerde yüzde 20 eğildiği belirtildi. Havanın aydınlanmasıyla birlikte 6 katlı apartmanın kiriş ve kolonlarında meydana gelen çatlaklarda ortaya çıktı. Polis ekipleri eşyalarını almak için evlerine girmek isteyen vatandaşlara güvenlik gerekçesiyle izin vermedi. Yüzde 20 yan yattığı iddia edilen bina İhlas Haber Ajansı tarafından havadan görüntülendi. Sabah değerli eşyalarını alabilmek için evine gelen Gülsen Kaygusuz ufak hasarlar vardı ancak dün sesler geldi. Sallantı olmuş alt kattakiler fark etmiş. Gezip incelediğimizde demirlerin bile yamulduğunu fark ettik. Eşyalarımız içeride bekliyoruz’’ dedi.

Öte yandan vatandaşların endişeli bekleyişi sürüyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku