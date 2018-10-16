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16 Ekim 2018 Salı 11:32

Çöp evde kafesli hayat

Bursa’da zabıta ekipleri mahallelinin şikâyeti üzerine çöp eve baskın düzenledi. Çöp evde kafeste yaşayan kuşları ve köpeği gören zabıta ekipleri neye uğradıklarını şaşırdı.Komşuların kötü koku ve farelerin çoğalması üzerine...

Çöp evde kafesli hayat
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Bursa’da zabıta ekipleri mahallelinin şikâyeti üzerine çöp eve baskın düzenledi. Çöp evde kafeste yaşayan kuşları ve köpeği gören zabıta ekipleri neye uğradıklarını şaşırdı.

Komşuların kötü koku ve farelerin çoğalması üzerine yaptıkları ihbar üzerine Osmangazi Belediyesi harekete geçti. Bahar Mahallesi’nde bulunan çöp eve sabah saatlerinde baskın yapan zabıta ekipleri, mahkeme kararıyla evi temizledi. Atık eşyaları ve çöpleri temizleyen ekipler, bir kamyon dolusu çöp çıkardı. Uzun zamandır evine gelmediği öğrenilen 55 yaşındaki İlyas T.’nin odasında ise, kafes içerisine kapatılmış dört muhabbet kuşu, mamaları ve suyu bulunan yavru bir köpek ve evin bahçesinde bir kedi bulundu. İlyas T.’nin bu hayvanlarla birlikte yaşayıp onları düzenli olarak beslediği görüldü. Herhangi bir başka bir bilgiye ulaşamayan ekipler, mutfak kısmında toz toprak içerisinde kalan gıda maddeleri ve tarihi geçmiş ürünleri toplayarak imha etti. Ekiplerin uzun süren çalışmaları neticesinde ev temizlenerek ilaçlandı.
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