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11 Ekim 2018 Perşembe 13:49

Çorlu’da narko sokak uygulamasına 18 gözaltı

Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından ilçe genelinde uyuşturucu madde kullandığı değerlendirilen şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Çorlu'da narko sokak uygulamasına 18 gözaltı
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Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından ilçe genelinde uyuşturucu madde kullandığı değerlendirilen şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Çorlu’da uyuşturucu madde kullanan şahısların bulunduğu alanlar, metruk binalar ve bölgelere yönelik operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli şahısları tek tek durdurarak kontrol etti. 18 şüpheli şahsı durduran ve üst araması yapan polis ekipleri kullanıma hazır fişekler halinde 26 fişek eroin maddesi ile 4 fişek bonzai adı da verilen sentetik kannabinoid maddesi ele geçirdi.

Uyuşturucu maddelere el koyan polis ekipleri 18 kişiyi de gözaltına aldı.
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