Çorlu’da uyuşturucu operasyonu

Çorlu’da durdurulan bir araçta yapılan aramada yaklaşık 3 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çorlu’da durdurulan bir araçta yapılan aramada yaklaşık 3 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye ilçeye getirilecek olan yüklü miktarda uyuşturucunun piyasaya sürüleceği bilgisine ulaşan Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (Çorlu KOM) Grup Amirliği ekipleri ilçe girişlerinde kontrol noktaları oluşturarak plakası önceden tespit edilen şüpheli aracı beklemeye başladı. İlçe girişinde durdurulan Mustafa E. idaresindeki 22 RJ 288 plakalı araçta arama yapan polis ekipleri 2 kilogram 400 gram bonzai adı da verilen sentetik kannabinoid maddesi ile yaklaşık 600 gram ağırlığında skunk adı verilen uyuşturucu madde ele geçirdi. Yaklaşık 3 kilogram ağırlığındaki uyuşturucu maddelere el koyan polis ekipleri Mustafa E. adlı araç sürücüsünü de gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.