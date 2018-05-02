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02 Mayıs 2018 Çarşamba 08:34

Çorum’da mezarlıkta ağlayan kız olayı gizemini koruyor

Çorum’da genç bir kızın 5 gündür geceleri mezarlığa gelerek bir mezarın başında ağladığı, görevlilerin kendisini fark etmesi üzerine uzaklaştığı iddia edildiği esrarengiz olay gizemini koruyor. Ulu Mezarlık’taki mezar başına gelerek...

Çorum'da mezarlıkta ağlayan kız olayı gizemini koruyor
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Çorum’da genç bir kızın 5 gündür geceleri mezarlığa gelerek bir mezarın başında ağladığı, görevlilerin kendisini fark etmesi üzerine uzaklaştığı iddia edildiği esrarengiz olay gizemini koruyor. Ulu Mezarlık’taki mezar başına gelerek ağlayan genç kızı bulmak için polisin çalışmaları sürüyor.

Son günlerde Ulu Mezarlık’ta akşam saat 21.00’den sonra ağlama sesi duyduğunu iddia eden bölge sakinleri, 4 gündür mezarlığa gelen gizemli kızın mezar başında ağladığını ifade etmişti.

Dün gece polis ekipleri görevlilerle birlikte gizemli kızı bulmak için mezarlıkta arama yaptı. Geç saatlere kadar süren aramalardan yine sonuç alamadı. Polis ekipleri genç kızı bulmak adına mezarlıkta bulunan ağaçları dahi kontrol etti.
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