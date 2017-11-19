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19 Kasım 2017 Pazar 14:45

Çorum’da trafik kazası; 1 ölü

Çorum’da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Çorum'da trafik kazası; 1 ölü
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Çorum’da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Aşık Mahsuni Şerif Parkı yakınlarında meydana geldi. Uğur Taşağıl yönetimindeki 19 TF 069 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kaldırımdaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile elektrik direği devrilirken yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevkedildi. Kazada ağır yaralanan sürücü araçtan çıkarılarak ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkedildi. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilğili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.

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