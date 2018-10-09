Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakarete 1 yıl 10 ay hapis

Eskişehir’de sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a hakaret eden sanığa 1 yıl 10 ay hapis cezası verildi.
Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında sanık Masum Can ve avukatlar hazır bulundu. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Can’a ’Cumhurbaşkanına hakaret ve terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 1 yıl 10 ay hapis cezası ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararını verdi.
OlayOlay geçtiğimiz Ağustos ayında yaşandı. Sanık Masum Can’ın sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a hakaret içeren paylaşımlar yaptığı iddia edilip hakkında dava açılmıştı.