Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakarete 5 tutuklama

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı’na hakaret ettikleri ve PKK/PYD terör örgütünün propagandasını yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 11 zanlıdan 5’i tutuklandı.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı’na hakaret ettikleri ve PKK/PYD terör örgütünün propagandasını yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 11 zanlıdan 5’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde sosyal medya üzerinden cumhurbaşkanına hakaret ettikleri ve PKK/PYD terör örgütünün propagandasını yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan 5’i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlılardan 6’sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.