Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı’na hakaret ettikleri ve PKK/PYD terör örgütünün propagandasını yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 11 zanlıdan 5’i tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde sosyal medya üzerinden cumhurbaşkanına hakaret ettikleri ve PKK/PYD terör örgütünün propagandasını yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan 5’i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlılardan 6’sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakarete 5 tutuklama
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı’na hakaret ettikleri ve PKK/PYD terör örgütünün propagandasını yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 11 zanlıdan 5’i tutuklandı.