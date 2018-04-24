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24 Nisan 2018 Salı 18:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakarete 5 tutuklama

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı’na hakaret ettikleri ve PKK/PYD terör örgütünün propagandasını yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 11 zanlıdan 5’i tutuklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakarete 5 tutuklama
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Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı’na hakaret ettikleri ve PKK/PYD terör örgütünün propagandasını yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 11 zanlıdan 5’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde sosyal medya üzerinden cumhurbaşkanına hakaret ettikleri ve PKK/PYD terör örgütünün propagandasını yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan 5’i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlılardan 6’sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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