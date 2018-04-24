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24 Nisan 2018 Salı 09:42

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakarete tutuklama

Eskişehir’de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakarete tutuklama
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Eskişehir’de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya platformları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer devlet büyüklerine hakaret ettiğini belirlediği K.A.’yı (59) düzenlenen operasyon ile gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheli, buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan zanlının "Cumhurbaşkanına Hakaret, Kurul halinde Çalışan Kamu Görevlilerine Görevlerinden Dolayı Hakaret, Hakaret, Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret, Türk Milletini Cumhuriyeti ve Türkiye Büyük Millet Meclisini Alenen Aşağılama, İftira, Tehdit, Devletin Egemenlik Alametlerini Alenen Aşağılama" suçlarından arandığı tespit edildi.
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