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19 Kasım 2017 Pazar 19:33

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma ekibini taşıyan minibüs Görele’de kaza yaptı: 4 yaralı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rize, Gümüşhane ve Bayburt programında görev yapan koruma ekibinden görevlileri ve köpeklerini taşıyan minibüs, Ankara’ya dönüşleri sırasında Giresun’un Görele ilçesinde kaza yaptı. Kazada...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibini taşıyan minibüs Görele'de kaza yaptı: 4 yaralı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rize, Gümüşhane ve Bayburt programında görev yapan koruma ekibinden görevlileri ve köpeklerini taşıyan minibüs, Ankara’ya dönüşleri sırasında Giresun’un Görele ilçesinde kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi ile koruma ekibinde görevli köpekler yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon’dan Giresun istikametine gitmekte olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rize, Gümüşhane ve Bayburt programında görev yapan koruma ekibinden görevlileri ve köpeklerini taşıyan minibüs, Görele ilçesi Liman Kavşağı’nda kırmızı ışıkta geçiş üstünlüğü nedeniyle geçmek istediği sırada şehir içinden sahil yoluna girmeye çalışan bir otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrasında korumaları ve görevli köpekleri taşıyan minibüs takla atarken, otomobil de ve minibüste bulunanlardan ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralanırken, minibüste sıkışan polisleri ve koruma köpeklerini Görele Belediyesi İtfaiye ekipleri ve kazayı görüp bölgeye gelen vatandaşlar sıkıştıkları yerden çıkardı. Yaralılar Görele Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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