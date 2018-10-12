ASAYİŞ:
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12 Ekim 2018 Cuma 14:08

Cumhurbaşkanına hakaret eden şahıs tutuklandı

Eskişehir’de, 155 Polis İmdat Hattı’nı arayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği öne sürülen bir kişi tutuklandı.

Cumhurbaşkanına hakaret eden şahıs tutuklandı
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Eskişehir’de, 155 Polis İmdat Hattı’nı arayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği öne sürülen bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Burhan K.’ isimli şahıs, 155 Polis İmdat Hattı’nı arayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddia edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.

Zanlı Burhan K., savcılıktaki sorgusunun sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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