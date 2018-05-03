Cumhurbaşkanını seçen papağan sosyal medyada fenomen oldu

Cumhurbaşkanını fotoğrafından tanıyıp ismini söyleyerek öpücük atan papağan sosyal medyada fenomen oldu. Muhalefet Cumhurbaşkanı adayını halen belirleyemezken, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafına bakarak...

Cumhurbaşkanını fotoğrafından tanıyıp ismini söyleyerek öpücük atan papağan sosyal medyada fenomen oldu. Muhalefet Cumhurbaşkanı adayını halen belirleyemezken, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafına bakarak öpücük atan papağan vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

Tıklama rekoru kıran paylaşımda yeşil renkli Pakistan cinsi papağan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafının yanına giderek öpücük atmaya başlıyor. Gagasını fotoğrafa değdiren papağan Cumhurbaşkanının adını ve soyadını söylüyor. Paylaşıma yapılan yorumlarda "papağan bile Cumhurbaşkanı adayını belirledi" ifadeleri dikkat çekiyor.