Cumhuriyet gazetesi davasında Akın Atalay, “örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme” suçundan 7 yıl 13 ay, Murat Sabuncu ve Ahmet Şık “örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme” suçundan 7 yıl 6’şar ay hapis cezası aldı.
IHAAW214825-ASA/25-04-2018 - Cumhuriyet gazetesi davasında Akın Atalay, “örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme” suçundan 7 yıl 13 ay, Murat Sabuncu ve Ahmet Şık “örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme” suçundan 7 yıl 6’şar ay hapis cezası aldı. 25.04.2018 21:48:25 TSI NNNN