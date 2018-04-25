Cumhuriyet Gazetesi davasında karar

Mahkeme sanık Akın Atalay hakkında, "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 7 yıl 13 ay 15 gün hapis cezası kararı verirken, kararla birlikte Atalay’ın tahliyesine hükmetti. Aynı suçtan sanıklar Mehmet Orhan Erdinç ve Hikmet Çetinkaya 6’şar yıl 3’er ay, Bülent Utku 4 yıl 6 ay, Aydın Engin 7 yıl 6 ay, Kadri Gürsel 2 yıl 6 ay, Güray Tekin Öz, Hacı Musa Kart, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör ve Önder Çelik 3’er yıl 9’ar ay, Yunus Emre İper 3 yıl 1 ay 15 gün hapse çarptırıldı.

Cumhuriyet Gazetesi yönetici ve yazarlarının da aralarında bulunduğu 20 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" suçundan yargılanmasına devam edildi. İstanbul 27’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki binada görülen duruşmaya sanıklar katılırken, avukatları da salonda hazır bulundu. Esas hakkındaki mütalaaya ilişkin söz alan sanık avukatları, müvekkillerinin beraatini istedi.

Cumhuriyet Gazetesi davasında Ahmet Şık ve Murat Sabuncu, "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 7’şer yıl 6’şar ay, Akın Atalay ise aynı suçtan 7 yıl 13 ay 15 gün hapse çarptırıldı.

Cumhuriyet Gazetesi davasında Ahmet Şık ve Murat Sabuncu, "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 7’şer yıl 6’şar ay, Akın Atalay ise aynı suçtan 7 yıl 13 ay 15 gün hapse çarptırıldı.

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