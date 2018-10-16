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16 Ekim 2018 Salı 17:58

D-100 karayolunda karşıya geçmek isterken canından oldu

Kocaeli’nin Kartepe ilçesi D-100 karayolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken kamyonun altında kalan bir kadın hayatını kaybetti.

D-100 karayolunda karşıya geçmek isterken canından oldu
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Kocaeli’nin Kartepe ilçesi D-100 karayolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken kamyonun altında kalan bir kadın hayatını kaybetti.

Olay saat 14.45 sıralarında Kartepe ilçesi istasyon Mahallesi Köseköy ışıklar mevkii İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstasyon Mahallesi’nden yolun karşısına geçmeye çalışan 59 yaşındaki Güldane Dedey adlı kadın, D-100 karayoluna çıktı. Bu sırada İzmit istikametine gitmekte olan Mümin Ö. idaresindeki 41 HB 519 plakalı hafriyat kamyonunu, yoldan geçmek isteyen kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalarak sürüklenen Güldane Dede ağır yaralandı.

Dakikalarca kalbini çalıştırmak için uğraştılar

Kazayı gören ve kalbi duran kadına kalp masajı yapan çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri de kalbi duran kadına müdahale etti. Uzun süren kalp masajına rağmen kalbi çalıştırılamayan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından olay yerinde incelemeler devam ederken, kazayı gören vatandaşlar, ölümlü kazayı film seyreder gibi izledi. Polis ekipleri, sık sık vatandaşlara uyarıda bulunarak, olay yerini terk etmelerini istedi.

Yakınları sinir krizi geçirdi

Olay yerine gelen Güldane Dede’nin yakınları, sinir krizi geçirdi. Güdane Dede’nin kızı olduğu öğrenilen bir kadın ise olay yerinde “Annem nerede, annem nerede” diyerek fenalık geçirdi. Çevredeki vatandaşlar ise Güldane Dede’nin kızı olduğu öğrenilen kadını annesinin ölmediğini söyleyerek sakinleştirmeye çalıştı. Güldane Dede’nin cesedi olay yerine gelen savcı ve polis ekiplerinin incelemesi sonrasında özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. Kazaya karışan kamyonun sürücüsü gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaza sebebiyle trafiğe kapanan yol ise hafriyat kamyonunun kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.
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