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22 Temmuz 2018 Pazar 13:10

Dağcıların imdadına Kara Kuvvetleri Komutanlığı yetişti

Hakkari’de Sümbül Dağı’nda tırmanış yapan dağcılardan ikisinin rahatsızlanması üzerine Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait bir helikopter dağcıları bölgeden tahliye etti.

Dağcıların imdadına Kara Kuvvetleri Komutanlığı yetişti
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Hakkari’de Sümbül Dağı’nda tırmanış yapan dağcılardan ikisinin rahatsızlanması üzerine Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait bir helikopter dağcıları bölgeden tahliye etti.

Hakkâri Merkeze bağlı Sümbül Dağı’nda tırmanış yapan dağcılardan 2’sinin yüksek rakım sebebiyle rahatsızlanması sonucu Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait bir helikopter dağcıları bölgeden tahliye etti.
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